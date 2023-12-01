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"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов

"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов - РИА Новости, 01.12.2023

"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов

Сбербанк разрабатывает собственных антропоморфных роботов, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:35

2023-12-01T15:35

2023-12-01T15:38

общество

технологии

сбербанк россии

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экономика

станислав кузнецов

сбер

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 1 дек - РИА Новости. Сбербанк разрабатывает собственных антропоморфных роботов, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов."Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов. Западные компании первые сейчас там, но мы нацелены на лидерство в этом направлении", - сказал он в ходе мероприятия, посвященного открытию курорта "Манжерок".Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, а также проектированием роботов. Например, у банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.

https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html

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общество, технологии, сбербанк россии, россия, экономика, станислав кузнецов, сбер