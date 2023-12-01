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"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов
"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов - РИА Новости, 01.12.2023
"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов
Сбербанк разрабатывает собственных антропоморфных роботов, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:35
2023-12-01T15:35
2023-12-01T15:38
общество
технологии
сбербанк россии
россия
экономика
станислав кузнецов
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 1 дек - РИА Новости. Сбербанк разрабатывает собственных антропоморфных роботов, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов."Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов. Западные компании первые сейчас там, но мы нацелены на лидерство в этом направлении", - сказал он в ходе мероприятия, посвященного открытию курорта "Манжерок".Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, а также проектированием роботов. Например, у банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.
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Общество, Технологии, Сбербанк России, Россия, Экономика, Станислав Кузнецов, Сбер
"Сбер" заявил о разработке собственных антропоморфных роботов
Замглавы Сбербанка сообщил о разработке собственных антропоморфных роботов