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Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:50 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/rasstrel-1913056895.html
Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных
Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных - РИА Новости, 01.12.2023
Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных
Украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью ТСН. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:50
2023-12-01T04:50
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью ТСН."Были три деда (так она называет пожилых украинцев, которых принудительно мобилизуют в ВСУ. — Прим. ред.), которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", — сказала Муцей.Девушка также пожаловалась, что на передовой часто оказываются украинские военные, совсем не умеющие обращаться с оружием."Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал", — поделилась украинский медик.Ранее приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила о возросших потерях в украинской армии.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных

Медик ВСУ Муцей заявила, что хотела расстрелять трех украинских военных

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью ТСН.
«
"Были три деда (так она называет пожилых украинцев, которых принудительно мобилизуют в ВСУ. — Прим. ред.), которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", — сказала Муцей.
Девушка также пожаловалась, что на передовой часто оказываются украинские военные, совсем не умеющие обращаться с оружием.
"Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал", — поделилась украинский медик.
Ранее приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила о возросших потерях в украинской армии.
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