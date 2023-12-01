https://ria.ru/20231201/rasstrel-1913056895.html

Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных

Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных - РИА Новости, 01.12.2023

Медик ВСУ призналась, что хотела расстрелять украинских военных

Украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью ТСН. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T04:50

2023-12-01T04:50

2023-12-01T04:50

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские военные часто проявляют непрофессионализм на поле боя, заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью ТСН."Были три деда (так она называет пожилых украинцев, которых принудительно мобилизуют в ВСУ. — Прим. ред.), которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", — сказала Муцей.Девушка также пожаловалась, что на передовой часто оказываются украинские военные, совсем не умеющие обращаться с оружием."Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал", — поделилась украинский медик.Ранее приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила о возросших потерях в украинской армии.

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html

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Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина