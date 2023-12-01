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Израильские власти заявили о падении ракеты на юге - РИА Новости, 01.12.2023
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13:47 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/raketa-1913163544.html
Израильские власти заявили о падении ракеты на юге
Израильские власти заявили о падении ракеты на юге - РИА Новости, 01.12.2023
Израильские власти заявили о падении ракеты на юге
Ракета упала в одном из кибуцев на юге Израиля, нанеся материальный ущерб, также одна женщина в Сдероте легко ранена по пути в убежище, сообщило издание Haaretz РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:47
2023-12-01T13:47
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракета упала в одном из кибуцев на юге Израиля, нанеся материальный ущерб, также одна женщина в Сдероте легко ранена по пути в убежище, сообщило издание Haaretz со ссылкой на региональный совет Шаар-ха-Негев и власти Сдерота. "Ракета упала в кибуце Мифласим на юге Израиля, нанеся материальный ущерб. Также жительница Сдерота была легко ранена, когда она направлялась в убежище", - пишет издание. Израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала женщину в больницу в Ашкелоне, сообщает издание со ссылкой на власти Сдерота. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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5
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские власти заявили о падении ракеты на юге

Власти сообщили, что при падении ракеты на юге Израиля пострадала женщина

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракета упала в одном из кибуцев на юге Израиля, нанеся материальный ущерб, также одна женщина в Сдероте легко ранена по пути в убежище, сообщило издание Haaretz со ссылкой на региональный совет Шаар-ха-Негев и власти Сдерота.
"Ракета упала в кибуце Мифласим на юге Израиля, нанеся материальный ущерб. Также жительница Сдерота была легко ранена, когда она направлялась в убежище", - пишет издание.
Израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала женщину в больницу в Ашкелоне, сообщает издание со ссылкой на власти Сдерота.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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