https://ria.ru/20231201/raketa-1913163544.html

Израильские власти заявили о падении ракеты на юге

Израильские власти заявили о падении ракеты на юге - РИА Новости, 01.12.2023

Израильские власти заявили о падении ракеты на юге

Ракета упала в одном из кибуцев на юге Израиля, нанеся материальный ущерб, также одна женщина в Сдероте легко ранена по пути в убежище, сообщило издание Haaretz РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:47

2023-12-01T13:47

2023-12-01T13:47

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракета упала в одном из кибуцев на юге Израиля, нанеся материальный ущерб, также одна женщина в Сдероте легко ранена по пути в убежище, сообщило издание Haaretz со ссылкой на региональный совет Шаар-ха-Негев и власти Сдерота. "Ракета упала в кибуце Мифласим на юге Израиля, нанеся материальный ущерб. Также жительница Сдерота была легко ранена, когда она направлялась в убежище", - пишет издание. Израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала женщину в больницу в Ашкелоне, сообщает издание со ссылкой на власти Сдерота. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году