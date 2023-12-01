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В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 01.12.2023
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:38
2023-12-01T12:38
2023-12-01T14:43
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на информационное агентство DPA. "С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80 процентов времени и сто процентов оплаты труда", — говорится в статье. За время эксперимента его участники смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками. До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере. Больше половины участников проекта — маленькие предприятия, численность работников в которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, — 14 процентов.
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германия, в мире
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Stern: минимум 45 компаний в ФРГ с февраля перейдут на 4-дневную рабочую неделю
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern
со ссылкой на информационное агентство DPA.
"С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80 процентов времени и сто процентов оплаты труда", — говорится в статье.
За время эксперимента его участники смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками. До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере.
Больше половины участников проекта — маленькие предприятия, численность работников в которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, — 14 процентов.
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