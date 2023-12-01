https://ria.ru/20231201/rabota-1913132341.html

В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 01.12.2023

В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:38

2023-12-01T12:38

2023-12-01T14:43

германия

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на информационное агентство DPA. "С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80 процентов времени и сто процентов оплаты труда", — говорится в статье. За время эксперимента его участники смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками. До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере. Больше половины участников проекта — маленькие предприятия, численность работников в которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, — 14 процентов.

https://ria.ru/20230728/rabota-1886865835.html

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германия, в мире