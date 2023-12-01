Рейтинг@Mail.ru
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 01.12.2023 (обновлено: 14:43 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/rabota-1913132341.html
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 01.12.2023
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:38
2023-12-01T14:43
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на информационное агентство DPA. "С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80 процентов времени и сто процентов оплаты труда", — говорится в статье. За время эксперимента его участники смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками. До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере. Больше половины участников проекта — маленькие предприятия, численность работников в которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, — 14 процентов.
https://ria.ru/20230728/rabota-1886865835.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире
Германия, В мире
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Stern: минимум 45 компаний в ФРГ с февраля перейдут на 4-дневную рабочую неделю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально переведут на четырехдневную рабочую неделю, пишет издание Stern со ссылкой на информационное агентство DPA.
"С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели стопроцентного исполнения обязательств за 80 процентов времени и сто процентов оплаты труда", — говорится в статье.
За время эксперимента его участники смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками. До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере.
Больше половины участников проекта — маленькие предприятия, численность работников в которых составляет от девяти до 48 человек. Крупных предприятий, в которых не менее 249 штатных сотрудников, — 14 процентов.
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
28 июля, 14:50
 
ГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала