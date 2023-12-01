https://ria.ru/20231201/putin-1913281292.html
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование - РИА Новости, 01.12.2023
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:44
2023-12-01T22:44
2023-12-01T22:44
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский" за массовый героизм личного состава корабля в боевых действиях, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231201/putin-1913093527.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский"