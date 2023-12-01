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Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 01.12.2023
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22:40 01.12.2023 (обновлено: 22:48 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/putin-1913281009.html
Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты родителям детей-инвалидов
Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 01.12.2023
Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты родителям детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:40
2023-12-01T22:48
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, - в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам - в размере 1200 рублей", - говорится в указе. Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2024 года. Ранее президент РФ поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Затем в пресс-службе министерства труда сообщили, что соответствующий проект указа был разработан.
https://ria.ru/20231201/putin-1913226058.html
https://ria.ru/20231201/putin-1913093527.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты родителям детей-инвалидов

Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты работающим родителям детей-инвалидов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, - в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам - в размере 1200 рублей", - говорится в указе.
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Ранее президент РФ поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Затем в пресс-службе министерства труда сообщили, что соответствующий проект указа был разработан.
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