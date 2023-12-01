https://ria.ru/20231201/putin-1913277752.html

Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго

Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго - РИА Новости, 01.12.2023

Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго

Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" приобрести акции энергетической компании "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited, соответствующее... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:05

2023-12-01T22:05

2023-12-01T22:46

экономика

лукойл

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" приобрести акции энергетической компании "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации." ...разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго", принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)", - говорится в тексте распоряжения.Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.По данным на сайте "ЭЛ5-Энерго", "Лукойлу" уже принадлежит 56,44% в компании. Таким образом, нефтяная компания может довести свою долю до 63,84%. Еще 5,54% "ЭЛ5-Энерго" принадлежат ООО "ППИТ-7", остальные 30,62% - миноритарным акционерам.В октябре итальянская Enel продала свою долю в компании "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали компанию в "ЭЛ5-Энерго".Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.

https://ria.ru/20231118/lukoyl-1910327003.html

https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

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экономика, лукойл, россия, владимир путин