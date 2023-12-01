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Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго - РИА Новости, 01.12.2023
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22:05 01.12.2023 (обновлено: 22:46 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/putin-1913277752.html
Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго
Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго - РИА Новости, 01.12.2023
Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго
Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" приобрести акции энергетической компании "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited, соответствующее... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:05
2023-12-01T22:46
экономика
лукойл
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" приобрести акции энергетической компании "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации." ...разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго", принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)", - говорится в тексте распоряжения.Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.По данным на сайте "ЭЛ5-Энерго", "Лукойлу" уже принадлежит 56,44% в компании. Таким образом, нефтяная компания может довести свою долю до 63,84%. Еще 5,54% "ЭЛ5-Энерго" принадлежат ООО "ППИТ-7", остальные 30,62% - миноритарным акционерам.В октябре итальянская Enel продала свою долю в компании "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали компанию в "ЭЛ5-Энерго".Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.
https://ria.ru/20231118/lukoyl-1910327003.html
https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html
https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html
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экономика, лукойл, россия, владимир путин
Экономика, ЛУКОЙЛ, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил Лукойлу купить акции энергетической компании ЭЛ5-Энерго

Путин разрешил Лукойлу купить акции ЭЛ5-Энерго, принадлежащие UROC Limited

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" приобрести акции энергетической компании "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
" ...разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго", принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)", - говорится в тексте распоряжения.
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Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.
По данным на сайте "ЭЛ5-Энерго", "Лукойлу" уже принадлежит 56,44% в компании. Таким образом, нефтяная компания может довести свою долю до 63,84%. Еще 5,54% "ЭЛ5-Энерго" принадлежат ООО "ППИТ-7", остальные 30,62% - миноритарным акционерам.
В октябре итальянская Enel продала свою долю в компании "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали компанию в "ЭЛ5-Энерго".
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Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.
Таким образом, "Лукойл" получил разрешение на выкуп доли UROC в "ЭЛ5-Энерго" в 7,4%.
Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.
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