https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html

Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"

Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 01.12.2023

Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"

Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:58

2023-12-01T17:58

2023-12-01T18:04

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24" из call-центра по сбору обращений. Президент России подведет итоги года 14 декабря, трансляция мероприятия начнется в 12.00 мск. В этом году это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии. Как рассказывают активисты Народного фронта в эфире телеканала, вопросы от россиян касаются здравоохранения, образования, льгот и пенсий, дорог, специальной военной операции. Кроме того, как отмечается, поступает огромное количество поздравлений, пожеланий в адрес главы государства и благодарность за проделанную работу.

https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным