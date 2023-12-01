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Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 01.12.2023
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17:58 01.12.2023 (обновлено: 18:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 01.12.2023
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:58
2023-12-01T18:04
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24" из call-центра по сбору обращений. Президент России подведет итоги года 14 декабря, трансляция мероприятия начнется в 12.00 мск. В этом году это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии. Как рассказывают активисты Народного фронта в эфире телеканала, вопросы от россиян касаются здравоохранения, образования, льгот и пенсий, дорог, специальной военной операции. Кроме того, как отмечается, поступает огромное количество поздравлений, пожеланий в адрес главы государства и благодарность за проделанную работу.
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"

Россияне оставляют к "Итогам года с Владимиром Путиным" вопросы о соцсфере и СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24" из call-центра по сбору обращений.
Президент России подведет итоги года 14 декабря, трансляция мероприятия начнется в 12.00 мск. В этом году это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии.
Как рассказывают активисты Народного фронта в эфире телеканала, вопросы от россиян касаются здравоохранения, образования, льгот и пенсий, дорог, специальной военной операции.
Кроме того, как отмечается, поступает огромное количество поздравлений, пожеланий в адрес главы государства и благодарность за проделанную работу.
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