https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года" - РИА Новости, 01.12.2023
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:58
2023-12-01T17:58
2023-12-01T18:04
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне оставляют свои вопросы и предложения, касающиеся социальной сферы, ЖКХ, спецоперации и здравоохранения к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24" из call-центра по сбору обращений. Президент России подведет итоги года 14 декабря, трансляция мероприятия начнется в 12.00 мск. В этом году это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии. Как рассказывают активисты Народного фронта в эфире телеканала, вопросы от россиян касаются здравоохранения, образования, льгот и пенсий, дорог, специальной военной операции. Кроме того, как отмечается, поступает огромное количество поздравлений, пожеланий в адрес главы государства и благодарность за проделанную работу.
https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на "Итогах года"
Россияне оставляют к "Итогам года с Владимиром Путиным" вопросы о соцсфере и СВО