https://ria.ru/20231201/putin-1913186389.html

Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле

Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле - РИА Новости, 01.12.2023

Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

общество

жкх

россия

тутаевский район

николай патрушев

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого завода, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в регионе. Он пояснил, что год назад представил доклад главе государства об угрозе чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за значительных скоплений опасных промышленных отходов на объекте. "Дано указание главы государства, которым поручено принять меры по ликвидации указанного объекта накопленного вреда, в том числе (обеспечить - ред.) выделение федерального финансирования", - проинформировал Патрушев. Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что целый год решался вопрос с переводом земельных участков в собственность региона - это не позволяло включить объект в федеральный реестр и обеспечить финансированием в 2024 году. "Также затягивается решение проблемы в отношении объекта "кислые гудроны", расположенного в Тутаевском районе, который до настоящего времени не включен в соответствующий федеральный проект. Вопросы обеспечения безопасности и здоровья населения всегда должны быть в приоритете, важно оперативно их решать", - добавил он.

https://ria.ru/20231201/musor-1913122525.html

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общество, жкх, россия, тутаевский район, николай патрушев, владимир путин