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Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле - РИА Новости, 01.12.2023
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14:44 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/putin-1913186389.html
Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле
Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле - РИА Новости, 01.12.2023
Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле
Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:44
2023-12-01T14:44
общество
жкх
россия
тутаевский район
николай патрушев
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого завода, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в регионе. Он пояснил, что год назад представил доклад главе государства об угрозе чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за значительных скоплений опасных промышленных отходов на объекте. "Дано указание главы государства, которым поручено принять меры по ликвидации указанного объекта накопленного вреда, в том числе (обеспечить - ред.) выделение федерального финансирования", - проинформировал Патрушев. Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что целый год решался вопрос с переводом земельных участков в собственность региона - это не позволяло включить объект в федеральный реестр и обеспечить финансированием в 2024 году. "Также затягивается решение проблемы в отношении объекта "кислые гудроны", расположенного в Тутаевском районе, который до настоящего времени не включен в соответствующий федеральный проект. Вопросы обеспечения безопасности и здоровья населения всегда должны быть в приоритете, важно оперативно их решать", - добавил он.
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россия
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общество, жкх, россия, тутаевский район, николай патрушев, владимир путин
Общество, ЖКХ, Россия, Тутаевский район, Николай Патрушев, Владимир Путин
Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле

Патрушев: Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичных отходов в Ярославле

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого завода, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в регионе.
Он пояснил, что год назад представил доклад главе государства об угрозе чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за значительных скоплений опасных промышленных отходов на объекте.
«
"Дано указание главы государства, которым поручено принять меры по ликвидации указанного объекта накопленного вреда, в том числе (обеспечить - ред.) выделение федерального финансирования", - проинформировал Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что целый год решался вопрос с переводом земельных участков в собственность региона - это не позволяло включить объект в федеральный реестр и обеспечить финансированием в 2024 году.
"Также затягивается решение проблемы в отношении объекта "кислые гудроны", расположенного в Тутаевском районе, который до настоящего времени не включен в соответствующий федеральный проект. Вопросы обеспечения безопасности и здоровья населения всегда должны быть в приоритете, важно оперативно их решать", - добавил он.
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ОбществоЖКХРоссияТутаевский районНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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