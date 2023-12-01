https://ria.ru/20231201/putin-1913130770.html
Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза России
Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза России - РИА Новости, 01.12.2023
Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ново-Огарево проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:34
2023-12-01T12:34
2023-12-01T12:54
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ново-Огарево проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин продолжает работать в Огарево. В середине дня он имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться. Разные встречи, внутренние совещания, ну, такие, уже закрытые", - сообщил Песков во время общения с журналистами.Он добавил, что среди закрытых встреч будет встреча с главой "Роснефти" Игорем Сечиным."Она не предназначена для опубликования, это будет одна из нескольких встреч, которые сегодня идут в закрытом служебном режиме", - сказал Песков.Также Песков напомнил, что в пятницу начался сбор вопросов россиян для "Прямой линии" президента, которая состоится 14 декабря в совмещенном с ежегодной пресс-конференцией формате.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза России
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза России
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ново-Огарево проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Путин продолжает работать в Огарево. В середине дня он имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться. Разные встречи, внутренние совещания, ну, такие, уже закрытые", - сообщил Песков во время общения с журналистами.
Он добавил, что среди закрытых встреч будет встреча с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
"Она не предназначена для опубликования, это будет одна из нескольких встреч, которые сегодня идут в закрытом служебном режиме", - сказал Песков.
Также Песков напомнил, что в пятницу начался сбор вопросов россиян для "Прямой линии" президента, которая состоится 14 декабря в совмещенном с ежегодной пресс-конференцией формате.
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