В аэропорту Пулково прокомментировали указ о создании "Холдинга ВВСС"
Пулково: указ о создании "Холдинга ВВСС" улучшит эффективность аэропорта
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Указ президента РФ о передаче 100% в управляющей компании аэропорта "Пулково" от кипрского офшора в новое юрлицо "Холдинг ВВСС" позволит обеспечить эффективную операционную деятельность воздушной гавани и продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству второй очереди аэропорта, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
В ночь на пятницу был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому все 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежащие кипрской Thalita Trading Limited, подлежат передаче в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Принятые меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.
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"Рассчитываем на восстановление механизмов корпоративного управления. Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе ГЧП", - сообщили в пресс-службе ВВСС, отметив, что "Пулково" сейчас находится в стадии активного развития.
"Аэропорт является вторым в России по общему пассажиропотоку, опережая "Домодедово" и "Внуково". За 10 месяцев 2023 года "Пулково" обслужил 17,5 миллиона пассажиров. По итогам 2023 года ожидается рост пассажиропотока до 20 миллионов. В этом году было подписано дополнительное соглашение к СГЧП о строительстве второй очереди, куда входит развитие терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
"Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники создаваемого холдинга: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC - 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" - 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" - 8,22%.