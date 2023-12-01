https://ria.ru/20231201/protez-1913087838.html

На выставке "Россия" представили новейший протез сердечного клапана

На выставке "Россия" представили новейший протез сердечного клапана - РИА Новости, 01.12.2023

На выставке "Россия" представили новейший протез сердечного клапана

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) на форуме "Инномед" в рамках выставки РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:19

2023-12-01T10:19

2023-12-01T10:19

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) на форуме "Инномед" в рамках выставки "Россия" в Москве представили инновационный протез митрального клапана, разработка конкурирует с мировыми образцами. "Команда НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина представила разработку биопротеза митрального клапана, предназначенного для транскатетерной доставки в сердце, не требующей открытой операции. Протез призван не только заместить на рынке импортные изделия в связи с увеличением их цены и удлинением цепочек поставок, но и вступить в технологическую конкуренцию, впервые предложив научно-техническое решение тех проблем, которые оставались не в полной мере решенными в зарубежных разработках", - говорится в сообщении клиники. Директор института экспериментальной биологии и медицины Центра Мешалкина Ирина Журавлева пояснила, что в наши дни почти все операции на сердце становятся транскатетерными, то есть не требующими вскрытия грудины. И главной нерешенной проблемой здесь остается протезирование митрального клапана. "Анатомически и функционально этот клапан наиболее сложен, и найти идеальную конструкцию, действующую так же, как природная, но удобную и безопасную для введения с помощью катетера, пока ни у кого в мире не получалось. Зарубежные модели, уже вышедшие на рынок, не лишены недостатков и поэтому не получают широкого применения. Мировая наука продолжает поиск "золотого стандарта", и в России мы первыми включились в эту гонку, предложив свое оригинальное решение", - рассказала Журавлева, её слова приводятся в сообщении. Отмечается, что модель клапана, созданная учеными Центра Мешалкина, не имеет аналогов по форме, способу крепления и технологиям обработки биоматериала. Каркас из нитиноловой трубки не только прочен, но и обладает памятью формы: при охлаждении его можно сгибать, что позволяет легко заправить его в тончайшую систему доставки, но как только устройство заводится в организм и достигает температуры тела, оно расправляется и приобретает форму, заданную при изготовлении. Биологическая часть клапана шьется вручную из свиного перикарда (околосердечной сумки), консервированного с применением новейших антикальциевых соединений. "Изделие запатентовано и первым в России вышло на этап доклинических испытаний на животных. Летом 2023 года кардиохирурги Центра Мешалкина провели первую успешную установку отечественного протеза митрального клапана гибридным способом – овечке в рамках эксперимента. Впереди еще не менее 15 экспериментальных имплантаций животным, при успехе которых можно будет говорить о переходе к фазе клинических испытаний", - отметили в российской клинике.

https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html

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россия, новосибирск, москва, выставка-форум "россия"