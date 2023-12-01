https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913256449.html

В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси

В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси - РИА Новости, 01.12.2023

В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси

Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:56

2023-12-01T18:56

2023-12-01T18:56

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. В четверг вечером в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплэйсов угрожал ему топором и повредил автомобиль "Киа". "По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данным местных СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", курьер с топором передвигался на байке с наклейками "ВкусВилл". В маркетплейсе сообщили, что вычислили доставщика и отключили его от системы.

https://ria.ru/20231130/napadenie-1913006575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург