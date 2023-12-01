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В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси - РИА Новости, 01.12.2023
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18:56 01.12.2023
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В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси
В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси
Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:56
2023-12-01T18:56
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. В четверг вечером в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплэйсов угрожал ему топором и повредил автомобиль "Киа". "По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данным местных СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", курьер с топором передвигался на байке с наклейками "ВкусВилл". В маркетплейсе сообщили, что вычислили доставщика и отключили его от системы.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси

В Адмиралтейском районе в Петербурге курьер угрожал топором и повредил такси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили в Лефортовском тоннеле в Москве
Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
В четверг вечером в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплэйсов угрожал ему топором и повредил автомобиль "Киа".
"По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
По данным местных СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", курьер с топором передвигался на байке с наклейками "ВкусВилл". В маркетплейсе сообщили, что вычислили доставщика и отключили его от системы.
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