https://ria.ru/20231201/progress-1913132232.html

Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту

Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 01.12.2023

Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту, кораблю предстоит через двое суток пристыковаться к... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:38

2023-12-01T12:38

2023-12-01T12:45

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913130463_196:0:2536:1316_1920x0_80_0_0_1c8642f7af3a4e6207d768f5b44f4d1a.png

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту, кораблю предстоит через двое суток пристыковаться к Международной космической станции, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". "Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-25" №455. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска. Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что "выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно".Ракета стартовала в 12.25 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля со станцией намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что "Прогресс МС-25" проведёт на орбите 179 суток. Грузовик везёт на МКС более 2,5 тонны грузов.

https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос