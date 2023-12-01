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Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту
Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 01.12.2023
Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту, кораблю предстоит через двое суток пристыковаться к... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:38
2023-12-01T12:38
2023-12-01T12:45
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту, кораблю предстоит через двое суток пристыковаться к Международной космической станции, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". "Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-25" №455. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска. Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что "выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно".Ракета стартовала в 12.25 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля со станцией намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что "Прогресс МС-25" проведёт на орбите 179 суток. Грузовик везёт на МКС более 2,5 тонны грузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-25" вышел на околоземную орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-25" на околоземную орбиту, кораблю предстоит через двое суток пристыковаться к Международной космической станции, трансляцию
пуска ведёт "Роскосмос".
«
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-25" №455. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска.
Позднее в "Роскосмосе" уточнили, что "выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно".
Ракета стартовала в 12.25 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля со станцией намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что "Прогресс МС-25" проведёт на орбите 179 суток.
Грузовик везёт на МКС более 2,5 тонны грузов.
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