https://ria.ru/20231201/prodolzhitelnost-1913098045.html

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 01.12.2023

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

За девять месяцев 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до уровня 73,5 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:57

2023-12-01T10:57

2023-12-01T14:15

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За девять месяцев 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до уровня 73,5 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса "Национальное здравоохранение"."Сегодня уже было сказано, что наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. И, конечно, у здравоохранения здесь весомая и главная роль. И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73 с половиной лет", — сказала она. В видеоприветствии к участникам конгресса президент Владимир Путин поставил более амбициозные задачи — до конца года добиться ожидаемой продолжительности жизни уже до 74 лет. Вице-премьер отметила, что это сложная задача, потому что внутри этого цикла было преодоление ковида и его влияние на все демографические показатели."Тем не менее я хочу сказать, что в сравнении с 2019 годом, когда его не было, девять месяцев дали нам прирост ожидаемой продолжительности жизни на 0,3 года. И это хорошо. Чем больше этот показатель, тем, мы понимаем, качественнее те результаты, которые мы с вами получаем, и наоборот", — добавила Голикова.Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия — Министерство здравоохранения и фонд "Росконгресс", партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

https://ria.ru/20230809/zhizn-1888997011.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова