https://ria.ru/20231201/prigovor-1913183976.html

В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве

В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.12.2023

В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве

Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:38

2023-12-01T14:38

2023-12-01T14:38

происшествия

кызыл

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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Его родственник осужден к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Суд установил, что бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник в 2020-2021 годах похитили 270 тысяч рублей бюджетных средств, указав руководителю подведомственного министерству учреждения "тувинские авиационные линии" фиктивно трудоустроить своего родственника на различные должности. В ведомстве пояснили, что суд также удовлетворил иск прокуратуры на сумму причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кызыл