https://ria.ru/20231201/prigovor-1913183976.html
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.12.2023
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве
Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:38
2023-12-01T14:38
2023-12-01T14:38
происшествия
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Его родственник осужден к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Суд установил, что бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник в 2020-2021 годах похитили 270 тысяч рублей бюджетных средств, указав руководителю подведомственного министерству учреждения "тувинские авиационные линии" фиктивно трудоустроить своего родственника на различные должности. В ведомстве пояснили, что суд также удовлетворил иск прокуратуры на сумму причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html
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происшествия, кызыл
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве
Прокуратура: в Туве вынесли приговор экс-министру транспорта за мошенничество
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости.
Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба
прокуратуры республики.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Его родственник осужден к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник в 2020-2021 годах похитили 270 тысяч рублей бюджетных средств, указав руководителю подведомственного министерству учреждения "тувинские авиационные линии" фиктивно трудоустроить своего родственника на различные должности.
В ведомстве пояснили, что суд также удовлетворил иск прокуратуры на сумму причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.
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