Рейтинг@Mail.ru
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913183976.html
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.12.2023
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве
Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:38
2023-12-01T14:38
происшествия
кызыл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Его родственник осужден к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Суд установил, что бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник в 2020-2021 годах похитили 270 тысяч рублей бюджетных средств, указав руководителю подведомственного министерству учреждения "тувинские авиационные линии" фиктивно трудоустроить своего родственника на различные должности. В ведомстве пояснили, что суд также удовлетворил иск прокуратуры на сумму причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл
Происшествия, Кызыл
В Туве вынесли приговор экс-министру транспорта по делу о мошенничестве

Прокуратура: в Туве вынесли приговор экс-министру транспорта за мошенничество

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Кызыле вынес приговор бывшему министру дорожно-транспортного комплекса Тувы и его родственнику по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Его родственник осужден к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче
30 ноября, 15:53
Суд установил, что бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник в 2020-2021 годах похитили 270 тысяч рублей бюджетных средств, указав руководителю подведомственного министерству учреждения "тувинские авиационные линии" фиктивно трудоустроить своего родственника на различные должности.
В ведомстве пояснили, что суд также удовлетворил иск прокуратуры на сумму причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.
суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого
28 ноября, 04:36
 
ПроисшествияКызыл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала