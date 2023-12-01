https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html

В США вынесут приговор россиянину Дунаеву в 2024 году

В США вынесут приговор россиянину Дунаеву в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023

В США вынесут приговор россиянину Дунаеву в 2024 году

Россиянин Владимир Дунаев признал вину по двум эпизодам обвинения со стороны властей США по делу о кибермошенничестве, следует из опубликованного судебного... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:34

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Россиянин Владимир Дунаев признал вину по двум эпизодам обвинения со стороны властей США по делу о кибермошенничестве, следует из опубликованного судебного документа."Владимир Дунаев признал себя виновным по двум эпизодам обвинения, что принято судом в качестве записанного заявления", - говорится в судебном документе.Также в документе указано, что вынесение приговору назначено на 20 марта 2024 года.Заседание суда, на котором Дунаев признал вину, прошло 30 ноября в Огайо.По запросу США в Южной Корее 25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США.Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230918/arest-1897099623.html

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