https://ria.ru/20231201/povrezhdeniya-1913089913.html

На сельхозпредприятиях в Николаевской области прогремели взрывы

На сельхозпредприятиях в Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2023

На сельхозпредприятиях в Николаевской области прогремели взрывы

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает в Telegram-канале, что сельхозпредприятия в регионе получили повреждения в результате... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:25

2023-12-01T10:25

2023-12-01T10:25

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает в Telegram-канале, что сельхозпредприятия в регионе получили повреждения в результате взрывов. Согласно опубликованному сообщению Кима, Баштанский район в области подвергся ударам, в результате взрывов "на агропредприятиях повреждены складское здание, ангар, сельскохозяйственная техника". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231201/vzryvy-1913084535.html

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в мире, николаевская область, украина