https://ria.ru/20231201/posadka-1913056505.html
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 01.12.2023
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:29
2023-12-01T04:29
2023-12-01T04:29
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
москва
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. "Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении. В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.
https://ria.ru/20231129/samolet-1912694639.html
южно-сахалинск
сахалин
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, сахалин, москва, аэрофлот
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Москва, Аэрофлот
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолет "Аэрофлота"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области.
"Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении.
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября
В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.