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На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"

На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 01.12.2023

На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T04:29

2023-12-01T04:29

2023-12-01T04:29

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. "Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении. В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.

https://ria.ru/20231129/samolet-1912694639.html

южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, москва, аэрофлот