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На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 01.12.2023
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04:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/posadka-1913056505.html
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота" - РИА Новости, 01.12.2023
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T04:29
2023-12-01T04:29
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области. "Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении. В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, москва, аэрофлот
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Москва, Аэрофлот
На Сахалине совершил аварийную посадку самолет "Аэрофлота"

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолет "Аэрофлота"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУМЧС РФ по Сахалинской области.
"Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении.
Самолет на взлетной полосе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября
29 ноября, 16:56
В 9.34 (1.34 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска без происшествий.
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинМоскваАэрофлот
 
 
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