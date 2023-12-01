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Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине - РИА Новости, 01.12.2023
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03:55 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/pomosch-1913055016.html
Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине
Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине - РИА Новости, 01.12.2023
Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине
Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T03:55
2023-12-01T03:55
в мире
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта. Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется за счет кредита Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии. "Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", - говорится в пресс-релизе ВБ. Как отмечается, с начала конфликта мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила правительству Украины предоставлять основные услуги, которыми охвачено более 15 миллионов украинцев. С учетом сегодняшнего заявления ВБ уже передал более 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913054870.html
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в мире, украина, всемирный банк
В мире, Украина, Всемирный банк
Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине

Всемирный банк одобрил пакет программ соцпомощи Украине на 1,2 млрд долларов

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта.
Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется за счет кредита Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии.
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"Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", - говорится в пресс-релизе ВБ.
Как отмечается, с начала конфликта мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила правительству Украины предоставлять основные услуги, которыми охвачено более 15 миллионов украинцев. С учетом сегодняшнего заявления ВБ уже передал более 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины.
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