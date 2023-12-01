https://ria.ru/20231201/pochta-1913193849.html

Сенатор заявил, что "Почте России" нужна господдержка

Сенатор заявил, что "Почте России" нужна господдержка - РИА Новости, 01.12.2023

Сенатор заявил, что "Почте России" нужна господдержка

"Почте России" наряду с эффективным управлением нужна и государственная поддержка, почта выполняет важную социальную функцию, сказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:07

2023-12-01T15:07

2023-12-01T15:07

экономика

андрей кутепов

почта россии

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. "Почте России" наряду с эффективным управлением нужна и государственная поддержка, почта выполняет важную социальную функцию, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Предварительный убыток "Почты России" в 2022 году составил 24,5 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства. По результатам проверки были выявлены "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений", говорится в отчете. Статс-секретарь - замглавы Минцифры Алёна Руденко на совещании в Госдуме сообщила, что "Почта России" получит 4,2 миллиарда рублей для поддержки работы в сельской местности, это предусмотрено в рамках федерального бюджета на 2024 год. "Как только Михаила Юрьевича (Волкова) назначили на пост генерального директора "Почты России", мы стали вместе прорабатывать варианты обеспечения стабильности почты. Это, в первую очередь, предприятие с социальными функциями (выдача пенсий, пособий и прочее), в том числе в сельской местности, которые никто не заменит", - отметил Кутепов. Кроме того, "почта несёт обязательства по обеспечению безопасности вложений, посылок, бандеролей, опять же в отличие от маркетплейсов", подчеркнул законодатель. По словам Кутепова, "в этих условиях очевидно, что почте необходима, наряду с эффективным управлением, в том числе и государственная поддержка".

https://ria.ru/20231128/marketpleys-1912318592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей кутепов, почта россии, совет федерации рф, госдума рф