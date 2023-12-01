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"Победа" изменила размер штрафа за корректировку данных в билете
"Победа" изменила размер штрафа за корректировку данных в билете - РИА Новости, 01.12.2023
"Победа" изменила размер штрафа за корректировку данных в билете
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ стала указывать на своем сайте единый штраф за... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:15
2023-12-01T16:15
2023-12-01T16:17
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ стала указывать на своем сайте единый штраф за изменение ФИО пассажира в авиабилете на внутренних рейсах в размере 800 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании. В четверг ФАС выдала предупреждение лоукостеру за размер платы с пассажира за корректировку ФИО в билете, который варьировался от 500 до 5000 рублей. Кроме штрафа за изменение данных ФИО пассажира на внутренних рейсах, на сайте также указаны размеры штрафов за изменение данных на зарубежных рейсах и аэропортах ОАЭ - 10 евро и 35 дирхам соответственно. ФАС указывала ранее, что плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика.
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россия, оаэ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, общество, новости - туризм
Россия, ОАЭ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот, Общество, Туризм, Новости - Туризм
"Победа" изменила размер штрафа за корректировку данных в билете
"Победа" после претензий ФАС изменила размер штрафа за корректировку данных