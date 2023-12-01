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Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные - РИА Новости, 01.12.2023
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные
Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:09
2023-12-01T12:09
2023-12-01T12:09
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в первую очередь хочется помочь тем, у кого есть хронические заболевания и кто нуждается в медицинской поддержке. Ранее российский омбудсмен сообщила, что они с омбудсменом Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине. "Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (военнослужащие - ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных.., помочь им вернуться домой", - сообщила Москалькова журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные
Москалькова: украинских пленных больше всего интересует, когда они будут дома
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в первую очередь хочется помочь тем, у кого есть хронические заболевания и кто нуждается в медицинской поддержке.
Ранее российский омбудсмен сообщила, что они с омбудсменом Украины
на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине.
"Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (военнослужащие - ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных.., помочь им вернуться домой", - сообщила Москалькова журналистам.
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