https://ria.ru/20231201/plennye-1913123172.html

Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные

Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные - РИА Новости, 01.12.2023

Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные

Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:09

2023-12-01T12:09

2023-12-01T12:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

общество

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в первую очередь хочется помочь тем, у кого есть хронические заболевания и кто нуждается в медицинской поддержке. Ранее российский омбудсмен сообщила, что они с омбудсменом Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине. "Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (военнослужащие - ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных.., помочь им вернуться домой", - сообщила Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912799200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр