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Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/plennye-1913123172.html
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные - РИА Новости, 01.12.2023
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные
Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:09
2023-12-01T12:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
общество
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в первую очередь хочется помочь тем, у кого есть хронические заболевания и кто нуждается в медицинской поддержке. Ранее российский омбудсмен сообщила, что они с омбудсменом Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине. "Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (военнослужащие - ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных.., помочь им вернуться домой", - сообщила Москалькова журналистам.
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россия, украина, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова назвала главный вопрос, который ей задавали украинские пленные

Москалькова: украинских пленных больше всего интересует, когда они будут дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главным вопросом, который задают находящиеся в России украинские пленные, является их возвращение домой, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что в первую очередь хочется помочь тем, у кого есть хронические заболевания и кто нуждается в медицинской поддержке.
Ранее российский омбудсмен сообщила, что они с омбудсменом Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военных, которые находятся в РФ и на Украине.
"Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих, все украинские военнослужащие задают один вопрос: когда можно быстрее домой. Есть (военнослужащие - ред.) с заболеваниями хроническими, требующими особой медицинской поддержки и, конечно, хотелось бы в первую очередь больных.., помочь им вернуться домой", - сообщила Москалькова журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаОбществоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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