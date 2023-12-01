https://ria.ru/20231201/peterburg-1913213224.html

Около тысячи единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга

Около тысячи единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга - РИА Новости, 01.12.2023

Около тысячи единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга

Около 1 тысячи единиц техники и более 900 дворников продолжают убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:01

2023-12-01T16:01

2023-12-01T16:24

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Около 1 тысячи единиц техники и более 900 дворников продолжают убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В Петербурге продолжают устранять последствия снежного циклона. "На уборку городских улиц сегодня выйдет более 900 работников ручного труда и около 1000 единиц техники", - говорится в сообщении. Также 3116 дворников и 793 механизаторов будут задействованы в уборке дворов. Особое внимание при уборке снега уделяется социальным объектам — школам, детским садам, поликлиникам. Как сообщают власти, объединяя усилия всех служб, быстрее удастся справиться с последствиями снежного циклона. В частности, совместно с Жилищным агентством на уборку кварталов выходят работники управляющих компаний, муниципальных образований, работники социальных предприятий. "Используется специальная техника смежных комитетов. Ее предоставили комитет по строительству, комитет по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" и ГУП "Водоканал". Сегодня и в день, и в ночь у нас работает порядка 200 самосвалов привлеченных и 30 погрузчиков. Это не считая 850-900 машин, которые сегодня задействованы по всему городу", - отметил директор СПб ГУДП "Центр" Егор Пащенко. По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова к уборке территорий подключилась специальная дорожно-строительная техника. Всего в городе задействовано около 200 самосвалов и 30 погрузчиков. "Активно ведется погрузка для вывоза снежных валов, образовавшихся после снегопада. Наша задача - до конца этой недели, возможно, до середины следующей, привести город в опрятный вид. Вывести валы с центральных улиц, основных магистралей и заняться второстепенным вывозом", - сказал Пащенко. С начала снегопада с улиц, дворов и парков Петербурга вывезено 120 тысяч кубометров снега.

https://ria.ru/20231104/peterburg-1907473521.html

https://ria.ru/20231019/sankt-peterburg-1903855322.html

https://ria.ru/20231201/peterburg-1913205904.html

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санкт-петербург, александр беглов