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В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе
В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе
Египет прилагает максимальные усилия для возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа, заявил глава государственной информационной службы страны Дия... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:35
2023-12-01T20:35
2023-12-01T20:44
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Египет прилагает максимальные усилия для возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа, заявил глава государственной информационной службы страны Дия Рашван.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. По данным минздрава Газы, жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу стали 109 человек."Глава государственной информационной службы Дия Рашван заявил, что Египет сильно сожалеет из-за нарушения временного гуманитарного перемирия в секторе Газа и прилагает вместе с партнерами максимальные усилия для возвращения к перемирию в кратчайшие сроки и его продлению", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе
Власти Египта: прилагаются усилия для возвращения к перемирию в Газе