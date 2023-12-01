https://ria.ru/20231201/peremirie-1913269638.html

В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе

В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

В Египте оценили возможность для возвращения к перемирию в Газе

Египет прилагает максимальные усилия для возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа, заявил глава государственной информационной службы страны Дия... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:35

2023-12-01T20:35

2023-12-01T20:44

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075519_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cac5c6157610f3fdc0411a1bf7725dde.jpg

КАИР, 1 дек - РИА Новости. Египет прилагает максимальные усилия для возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа, заявил глава государственной информационной службы страны Дия Рашван.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. По данным минздрава Газы, жертвами израильских ударов по палестинскому анклаву в пятницу стали 109 человек."Глава государственной информационной службы Дия Рашван заявил, что Египет сильно сожалеет из-за нарушения временного гуманитарного перемирия в секторе Газа и прилагает вместе с партнерами максимальные усилия для возвращения к перемирию в кратчайшие сроки и его продлению", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта.

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире