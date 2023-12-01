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ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем - РИА Новости, 01.12.2023
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем, передает AFP со ссылкой на источник, близкий к движению. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:06
2023-12-01T00:06
2023-12-01T00:26
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем, передает AFP со ссылкой на источник, близкий к движению."Посредники прилагают активные усилия, которые в настоящее время продолжаются, чтобы добиться дополнительного дня перемирия, а затем работать над его продлением еще на несколько дней", — сообщил собеседник агентства.В четверг утром МИД Катара подтвердил продление на день гуманитарного перемирия в секторе Газа, которое должно закончиться в 07.00 (08.00 мск) в пятницу.Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Дохи достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Израиль
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
AFP: движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем