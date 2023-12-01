https://ria.ru/20231201/perekhod-1913097509.html

Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской"

Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской" - РИА Новости, 01.12.2023

Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской"

Дополнительный подземный переход в Зюзине между станциями московского метро "Каховская" и "Севастопольская" готов на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:55

2023-12-01T10:55

2023-12-01T10:55

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительный подземный переход в Зюзине между станциями московского метро "Каховская" и "Севастопольская" готов на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Дополнительный подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Строительная готовность объекта оценивается в 70%, в настоящее время здесь завершаются отделочные работы и ведется монтаж инженерных систем", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что внутренняя отделка подземного перехода выполнена в серо-белой цветовой гамме и сочетается со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская". Пол облицован гранитом, а стены – мрамором. Для комфортного передвижения маломобильных граждан использована тактильная и направляющая плитка.

https://ria.ru/20231201/moskva-1913090896.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы