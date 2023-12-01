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Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской" - РИА Новости, 01.12.2023
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10:55 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/perekhod-1913097509.html
Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской"
Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской" - РИА Новости, 01.12.2023
Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской"
Дополнительный подземный переход в Зюзине между станциями московского метро "Каховская" и "Севастопольская" готов на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:55
2023-12-01T10:55
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительный подземный переход в Зюзине между станциями московского метро "Каховская" и "Севастопольская" готов на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Дополнительный подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Строительная готовность объекта оценивается в 70%, в настоящее время здесь завершаются отделочные работы и ведется монтаж инженерных систем", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что внутренняя отделка подземного перехода выполнена в серо-белой цветовой гамме и сочетается со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская". Пол облицован гранитом, а стены – мрамором. Для комфортного передвижения маломобильных граждан использована тактильная и направляющая плитка.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев рассказал о стройке перехода между "Каховской" и "Севастопольской"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительный подземный переход в Зюзине между станциями московского метро "Каховская" и "Севастопольская" готов на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Дополнительный подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Строительная готовность объекта оценивается в 70%, в настоящее время здесь завершаются отделочные работы и ведется монтаж инженерных систем", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов
Вчера, 10:32
В сообщении уточняется, что внутренняя отделка подземного перехода выполнена в серо-белой цветовой гамме и сочетается со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская". Пол облицован гранитом, а стены – мрамором. Для комфортного передвижения маломобильных граждан использована тактильная и направляющая плитка.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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