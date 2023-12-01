https://ria.ru/20231201/peregovory-1913276029.html
Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры
Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры - РИА Новости, 01.12.2023
Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры
Американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:49
2023-12-01T21:49
2023-12-01T22:32
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владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома. В статье на платформе Substack лауреат Пулицеровской премии написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий. "Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – россиянин (начальник Генерального штаба ВС РФ - ред.) Валерий Герасимов и украинец (главнокомандующий ВСУ - ред.) Валерий Залужный", - утверждает Херш. Он напомнил о нашумевшем интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш утверждает, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения. В Белом доме, по словам Херша, "полностью против предлагаемого соглашения". Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией. "Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", - сказал мне американский чиновник", - написал Херш.
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913267015.html
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в мире, россия, украина, сеймур херш, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сеймур Херш, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
Американский журналист Сеймур Херш утверждает
со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома.
В статье на платформе Substack лауреат Пулицеровской премии написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожских областей
в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО
с рядом ограничительных условий.
"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского
"Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва
, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – россиянин (начальник Генерального штаба ВС РФ - ред.) Валерий Герасимов и украинец (главнокомандующий ВСУ
- ред.) Валерий Залужный
", - утверждает Херш.
Он напомнил о нашумевшем интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте.
Херш утверждает, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.
В Белом доме, по словам Херша, "полностью против предлагаемого соглашения".
Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.
"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", - сказал мне американский чиновник", - написал Херш.
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