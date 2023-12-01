https://ria.ru/20231201/peregovory-1913276029.html

Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры - РИА Новости, 01.12.2023

Херш утверждает, что Россия и Украина начали тайные мирные переговоры

Американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:49

2023-12-01T21:49

2023-12-01T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома. В статье на платформе Substack лауреат Пулицеровской премии написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий. "Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной – россиянин (начальник Генерального штаба ВС РФ - ред.) Валерий Герасимов и украинец (главнокомандующий ВСУ - ред.) Валерий Залужный", - утверждает Херш. Он напомнил о нашумевшем интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш утверждает, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения. В Белом доме, по словам Херша, "полностью против предлагаемого соглашения". Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией. "Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас". "Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", - сказал мне американский чиновник", - написал Херш.

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913267015.html

https://ria.ru/20231201/vsu-1913203754.html

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в мире, россия, украина, сеймур херш, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, сша