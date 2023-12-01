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Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать - РИА Новости, 01.12.2023
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать
Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:42
2023-12-01T09:42
2023-12-01T12:04
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. "Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед", — написала она.По словам Акуловой, в вольере подготовили теплое покрытие пола."Это специальный наливной пол, экологичный, легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности неокрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее", — добавила гендиректор. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
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Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать
Маленькая панда из московского зоопарка начала передвигаться по вольеру
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале
гендиректор учреждения Светлана Акулова.
«
"Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед", — написала она.
По словам Акуловой, в вольере подготовили теплое покрытие пола.
"Это специальный наливной пол, экологичный, легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности неокрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее", — добавила гендиректор.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
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