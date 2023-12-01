Рейтинг@Mail.ru
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:42 01.12.2023 (обновлено: 12:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/panda-1913080992.html
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать - РИА Новости, 01.12.2023
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать
Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:42
2023-12-01T12:04
хорошие новости
общество
москва
россия
светлана акулова
сергей собянин
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913082974_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_b78bd35868689905504b4c29c59a838e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. &quot;Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед&quot;, — написала она.По словам Акуловой, в вольере подготовили теплое покрытие пола."Это специальный наливной пол, экологичный, легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности неокрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее", — добавила гендиректор. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
https://ria.ru/20231121/manul-1910839858.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913082974_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_73a3621cc7c08c504e08da4ef10b8dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Маленькая панда из московского зоопарка начала ползать

Маленькая панда из московского зоопарка начала передвигаться по вольеру

© Фото : Панды в Москве/ВКонтактеДетеныш панды из московского зоопарка
Детеныш панды из московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Панды в Москве/ВКонтакте
Детеныш панды из московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, рассказала в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.
«

"Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед", — написала она.

По словам Акуловой, в вольере подготовили теплое покрытие пола.
"Это специальный наливной пол, экологичный, легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают — это нормально, просто еще конечности неокрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее", — добавила гендиректор.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
Манул Тимофей готовится к зиме. Кадры из Московского зоопарка
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме
21 ноября, 15:34
 
Хорошие новостиОбществоМоскваРоссияСветлана АкуловаСергей СобянинМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала