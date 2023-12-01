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Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/oruzhie-1913058314.html
Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России
Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России - РИА Новости, 01.12.2023
Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России
Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведет к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, из-за чего... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:27
2023-12-01T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
экономика
россия
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведет к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, из-за чего снизятся возможности, в частности, западных спецслужб, заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в статье для Foreign Policy."Превращение западных финансовых каналов, &lt;...&gt;, в оружие ускорит финансовую фрагментацию. &lt;...&gt; Финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее", — считает аналитик.Кроме того, по словам Демараис, развитие альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США сделает любые будущие западные санкции менее эффективными.Эксперт также отметила, что отношение США и союзников к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Присвоение российских средств даст основания считать, что Запад готов нарушать те самые правила, о которых так любит говорить, написала аналитик.&quot;Передача российских активов может оказаться палкой о двух концах для Киева. &lt;...&gt;. Американским политикам, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины, станет гораздо проще продвигать свою точку зрения, если та получит огромный мешок денег&quot;, — заметила Демараис.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры Евросоюза в октябре прошлого года поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако их пока не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
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в мире, экономика, россия, украина, сша, евросоюз, euroclear, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Экономика, Россия, Украина, США, Евросоюз, Euroclear, замороженные российские активы
Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России

FP: присвоение Западом замороженных активов России усложнит борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведет к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, из-за чего снизятся возможности, в частности, западных спецслужб, заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в статье для Foreign Policy.
"Превращение западных финансовых каналов, <...>, в оружие ускорит финансовую фрагментацию. <...> Финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее", — считает аналитик.
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"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября, 08:00
Кроме того, по словам Демараис, развитие альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США сделает любые будущие западные санкции менее эффективными.
Эксперт также отметила, что отношение США и союзников к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Присвоение российских средств даст основания считать, что Запад готов нарушать те самые правила, о которых так любит говорить, написала аналитик.
«

"Передача российских активов может оказаться палкой о двух концах для Киева. <...>. Американским политикам, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины, станет гораздо проще продвигать свою точку зрения, если та получит огромный мешок денег", — заметила Демараис.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры Евросоюза в октябре прошлого года поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако их пока не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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В ЕЦБ заявили о риске использования российских активов для помощи Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭкономикаРоссияУкраинаСШАЕвросоюзEuroclearзамороженные российские активы
 
 
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