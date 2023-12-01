Ударим по себе. В США предупредили об опасном "оружии" против России
FP: присвоение Западом замороженных активов России усложнит борьбу с терроризмом
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведет к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, из-за чего снизятся возможности, в частности, западных спецслужб, заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в статье для Foreign Policy.
"Превращение западных финансовых каналов, <...>, в оружие ускорит финансовую фрагментацию. <...> Финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее", — считает аналитик.
Кроме того, по словам Демараис, развитие альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США сделает любые будущие западные санкции менее эффективными.
Эксперт также отметила, что отношение США и союзников к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Присвоение российских средств даст основания считать, что Запад готов нарушать те самые правила, о которых так любит говорить, написала аналитик.
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"Передача российских активов может оказаться палкой о двух концах для Киева. <...>. Американским политикам, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины, станет гораздо проще продвигать свою точку зрения, если та получит огромный мешок денег", — заметила Демараис.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры Евросоюза в октябре прошлого года поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако их пока не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".