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Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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23:47 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/obstrely-1913285862.html
Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа
Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа
Египет осуждает прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы, заявило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:47
2023-12-01T23:47
в мире
египет
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Египет осуждает прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы, заявило египетское министерство иностранных дел. "Арабская Республика Египет выразила решительное осуждение прекращения перемирия и возобновления израильских ожесточенных обстрелов и военных операций против сектора Газа", - говорится в заявлении. МИД подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву по истечении срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа

МИД Египта осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Египет осуждает прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы, заявило египетское министерство иностранных дел.
"Арабская Республика Египет выразила решительное осуждение прекращения перемирия и возобновления израильских ожесточенных обстрелов и военных операций против сектора Газа", - говорится в заявлении.
МИД подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву по истечении срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.
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В миреЕгипетИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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