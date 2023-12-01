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Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа

Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Египет осудил израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа

Египет осуждает прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы, заявило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:47

2023-12-01T23:47

2023-12-01T23:47

в мире

египет

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Египет осуждает прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы, заявило египетское министерство иностранных дел. "Арабская Республика Египет выразила решительное осуждение прекращения перемирия и возобновления израильских ожесточенных обстрелов и военных операций против сектора Газа", - говорится в заявлении. МИД подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Минздрав Газы заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву по истечении срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.

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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году