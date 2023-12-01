https://ria.ru/20231201/obstrel-1913282033.html

Украинские войска обстреляли районы Донецка

Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 01.12.2023

Украинские войска обстреляли районы Донецка

Украинские войска выпустили по ряду районов Донецка девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:57

2023-12-01T22:57

2023-12-01T22:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по ряду районов Донецка девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 21.15 ВСУ продолжили обстреливать Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним еще два снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

донецкая народная республика

донецк

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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, донецк