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В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ
В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ
Четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана, повредившего линию электропередачи, сообщила в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:30
2023-12-01T20:30
2023-12-01T20:30
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана, повредившего линию электропередачи, сообщила в пятницу газета Haaretz. "Высоковольтная линия была повреждена, и четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана", - пишет издание. По информации Haaretz, отключения произошли в поселениях Маргалиот, Манара, Кфар-Гилади и Мисгав-Ам. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, и израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, израиль, хамас, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ
Haaretz: в Израиле четыре поселения остались без света после обстрела из Ливана