https://ria.ru/20231201/obstrel-1913268921.html

В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ

В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела, пишут СМИ

Четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана, повредившего линию электропередачи, сообщила в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:30

2023-12-01T20:30

2023-12-01T20:30

в мире

израиль

хамас

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана, повредившего линию электропередачи, сообщила в пятницу газета Haaretz. "Высоковольтная линия была повреждена, и четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества из-за обстрела со стороны Ливана", - пишет издание. По информации Haaretz, отключения произошли в поселениях Маргалиот, Манара, Кфар-Гилади и Мисгав-Ам. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, и израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году