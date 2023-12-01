https://ria.ru/20231201/obstrel-1913176868.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:13

2023-12-01T14:13

2023-12-01T14:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Последующие обстрелы были зафиксированы ведомством в 12.00 и 13.25, было выпущено еще пять снарядов таких же снарядов по указанному району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия