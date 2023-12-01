https://ria.ru/20231201/obstrel-1913176868.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:13
2023-12-01T14:13
2023-12-01T14:13
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Последующие обстрелы были зафиксированы ведомством в 12.00 и 13.25, было выпущено еще пять снарядов таких же снарядов по указанному району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html
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донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку