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ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
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08:53 01.12.2023 (обновлено: 08:55 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obstrel-1913072137.html
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:53
2023-12-01T08:55
в мире
израиль
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. Ранее израильские силы сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия. "После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в кибуце Холит, было зафиксировано несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории. Пуски не были перехвачены согласно протоколу", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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израиль
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в мире, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявил о нескольких пусках из сектора Газа в сторону Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены.
Ранее израильские силы сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия.
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"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в кибуце Холит, было зафиксировано несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории. Пуски не были перехвачены согласно протоколу", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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