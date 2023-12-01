https://ria.ru/20231201/obstrel-1913072137.html

ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 01.12.2023

ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:53

2023-12-01T08:53

2023-12-01T08:55

в мире

израиль

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. Ранее израильские силы сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия. "После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в кибуце Холит, было зафиксировано несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории. Пуски не были перехвачены согласно протоколу", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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в мире, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году