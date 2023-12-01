https://ria.ru/20231201/obstrel-1913072137.html
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:53
2023-12-01T08:53
2023-12-01T08:55
в мире
израиль
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. Ранее израильские силы сообщили о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия. "После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в кибуце Холит, было зафиксировано несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории. Пуски не были перехвачены согласно протоколу", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e990fb1fd7fc5f6160bcee65fdce852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о пусках из сектора Газа в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявил о нескольких пусках из сектора Газа в сторону Израиля