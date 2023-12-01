https://ria.ru/20231201/obse-1913245085.html

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель - РИА Новости, 01.12.2023

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:01

2023-12-01T18:01

2023-12-01T19:16

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье."В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический", — сказал он.По словам Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Что касается консенсуса без согласия одного члена, который ОБСЕ применила при исключении Югославии в 1992 году, то сейчас внутри самой организации наблюдаются расхождения во мнениях, отметил он."Некоторые члены считают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эта дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент", — добавил министр.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Сообщалось, что участники обсудят проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решат вопрос о выборе следующего председателя.В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал эту инициативу. В результате все страны согласились с этим, а также продлили на три года мандаты четырех высших руководящих должностей — генерального секретаря и руководителей трех автономных институтов.Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать посещение Белоруссии и Турции.

https://ria.ru/20231201/obse-1913149784.html

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северная македония, обсе, в мире, россия