Рейтинг@Mail.ru
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 01.12.2023 (обновлено: 19:16 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obse-1913245085.html
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель - РИА Новости, 01.12.2023
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:01
2023-12-01T19:16
северная македония
обсе
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913250929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86ffc26bc0c62e3dd6be92b0dadd1ca8.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.&quot;В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический&quot;, — сказал он.По словам Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Что касается консенсуса без согласия одного члена, который ОБСЕ применила при исключении Югославии в 1992 году, то сейчас внутри самой организации наблюдаются расхождения во мнениях, отметил он."Некоторые члены считают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эта дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент", — добавил министр.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Сообщалось, что участники обсудят проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решат вопрос о выборе следующего председателя.В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал эту инициативу. В результате все страны согласились с этим, а также продлили на три года мандаты четырех высших руководящих должностей — генерального секретаря и руководителей трех автономных институтов.Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать посещение Белоруссии и Турции.
https://ria.ru/20231201/obse-1913149784.html
https://ria.ru/20231201/es-1913173959.html
северная македония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913250929_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c8ab4bbdcaa4949fdf13ab204d3273db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северная македония, обсе, в мире, россия
Северная Македония, ОБСЕ, В мире, Россия
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель

Председатель ОБСЕ Османи: дискуссия об исключении РФ себя исчерпала

© AP Photo / Boris GrdanoskiПленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.
«

"В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический", — сказал он.

По словам Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Что касается консенсуса без согласия одного члена, который ОБСЕ применила при исключении Югославии в 1992 году, то сейчас внутри самой организации наблюдаются расхождения во мнениях, отметил он.
"Некоторые члены считают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эта дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент", — добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров
Вчера, 13:21
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Сообщалось, что участники обсудят проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решат вопрос о выборе следующего председателя.
В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал эту инициативу. В результате все страны согласились с этим, а также продлили на три года мандаты четырех высших руководящих должностей — генерального секретаря и руководителей трех автономных институтов.
Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать посещение Белоруссии и Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Эксперт рассказал о разладе в Евросоюзе из-за ситуации с Лавровым на ОБСЕ
Вчера, 14:09
 
Северная МакедонияОБСЕВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала