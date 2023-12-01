Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил председатель
Председатель ОБСЕ Османи: дискуссия об исключении РФ себя исчерпала
© AP Photo / Boris GrdanoskiПленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье
© AP Photo / Boris Grdanoski
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.
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"В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический", — сказал он.
По словам Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Что касается консенсуса без согласия одного члена, который ОБСЕ применила при исключении Югославии в 1992 году, то сейчас внутри самой организации наблюдаются расхождения во мнениях, отметил он.
"Некоторые члены считают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому я считаю, что эта дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент", — добавил министр.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Сообщалось, что участники обсудят проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решат вопрос о выборе следующего председателя.
В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал эту инициативу. В результате все страны согласились с этим, а также продлили на три года мандаты четырех высших руководящих должностей — генерального секретаря и руководителей трех автономных институтов.
Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать посещение Белоруссии и Турции.