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Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров
Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2023
Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров
Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:21
2023-12-01T13:21
2023-12-01T13:21
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности - и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. С упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжают ее добивать - этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено", - сказал Лавров журналистам по итогам участия в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. "Лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность. На этом поле было сделано очень немало", - добавил Лавров.
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в мире, россия, северная македония, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Северная Македония, Сергей Лавров, ОБСЕ
Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров
Лавров обвинил западные страны в упорном добивании ОБСЕ