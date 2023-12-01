https://ria.ru/20231201/obse-1913149784.html

Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров

Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2023

Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров

Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:21

2023-12-01T13:21

2023-12-01T13:21

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россия

северная македония

сергей лавров

обсе

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности - и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. С упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжают ее добивать - этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено", - сказал Лавров журналистам по итогам участия в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. "Лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность. На этом поле было сделано очень немало", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231201/obse-1913144338.html

россия

северная македония

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в мире, россия, северная македония, сергей лавров, обсе