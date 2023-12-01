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Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора

Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора

Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их трусость, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:50

2023-12-01T12:50

2023-12-01T16:12

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жозеп боррель

сергей лавров

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СКОПЬЕ, 1 дек — РИА Новости. Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их трусость, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках", — сказал руководитель российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.Заседание проходит в столице Македонии 30 ноября — 1 декабря. Последний раз Лавров участвовал в такой встрече два года назад — в декабре 2021-го в Стокгольме.Перед мероприятием Лавров сообщал, что поступило несколько просьб о встречах на полях заседания, в том числе от западных представителей. Посетить Скопье планировал Блинкен, тем самым дав повод предположить, что у него могут быть переговоры с Лавровым, однако замглавы МИД России Сергей Рябков исключил такую встречу. Боррель также не планировал встречаться с российским министром.При этом визит Лаврова спровоцировал министров иностранных дел некоторых стран отказаться от участия в заседании. Среди них глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, евросоюз, обсе, россия, энтони блинкен, жозеп боррель, сергей лавров