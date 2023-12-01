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Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора - РИА Новости, 01.12.2023
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12:50 01.12.2023 (обновлено: 16:12 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obse-1913136196.html
Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора
Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора
Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их трусость, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:50
2023-12-01T16:12
в мире
сша
евросоюз
обсе
россия
энтони блинкен
жозеп боррель
сергей лавров
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СКОПЬЕ, 1 дек — РИА Новости. Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их трусость, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках", — сказал руководитель российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.Заседание проходит в столице Македонии 30 ноября — 1 декабря. Последний раз Лавров участвовал в такой встрече два года назад — в декабре 2021-го в Стокгольме.Перед мероприятием Лавров сообщал, что поступило несколько просьб о встречах на полях заседания, в том числе от западных представителей. Посетить Скопье планировал Блинкен, тем самым дав повод предположить, что у него могут быть переговоры с Лавровым, однако замглавы МИД России Сергей Рябков исключил такую встречу. Боррель также не планировал встречаться с российским министром.При этом визит Лаврова спровоцировал министров иностранных дел некоторых стран отказаться от участия в заседании. Среди них глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис.
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в мире, сша, евросоюз, обсе, россия, энтони блинкен, жозеп боррель, сергей лавров
В мире, США, Евросоюз, ОБСЕ, Россия, Энтони Блинкен, Жозеп Боррель, Сергей Лавров
Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора

Лавров: Блинкен и Боррель уехали перед СМИД ОБСЕ, боясь честного разговора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 1 дек — РИА Новости. Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их трусость, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках", — сказал руководитель российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.
Заседание проходит в столице Македонии 30 ноября — 1 декабря. Последний раз Лавров участвовал в такой встрече два года назад — в декабре 2021-го в Стокгольме.
Перед мероприятием Лавров сообщал, что поступило несколько просьб о встречах на полях заседания, в том числе от западных представителей. Посетить Скопье планировал Блинкен, тем самым дав повод предположить, что у него могут быть переговоры с Лавровым, однако замглавы МИД России Сергей Рябков исключил такую встречу. Боррель также не планировал встречаться с российским министром.
При этом визит Лаврова спровоцировал министров иностранных дел некоторых стран отказаться от участия в заседании. Среди них глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис.
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В миреСШАЕвросоюзОБСЕРоссияЭнтони БлинкенЖозеп БоррельСергей Лавров
 
 
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