https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913178348.html

Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран

Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран - РИА Новости, 01.12.2023

Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран

С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы проходит ежегодный Национальный педагогический форум. В... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:20

2023-12-01T14:20

2023-12-01T15:50

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы проходит ежегодный Национальный педагогический форум. В этом году это крупное научное мероприятие посвящено Году педагога и наставника. Форум проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования и науки Республики Башкортостан.Главными темами обсуждения на форуме стали итоги Года педагога и наставника, качество образования, распространение лучших педагогических практик, развитие универсальных компетенций обучающихся и педагогов, продвижение русского языка за рубежом, сохранение и развитие поликультурности и многоязычия.Приветствие участникам направила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что в Год педагога и наставника тематика форума является актуальной и важной."Система образования – это в первую очередь люди. Это учителя, педагоги, студенты, ученики, сотрудники, которые обеспечивают развитие всей страны. Именно поэтому проблемы, которые будут обсуждаться на площадках форума – это прежде всего о людях, о роли человека и человеческих отношений в эпоху инновационного развития образования. Ведь вопросы педагогического образования, духовного наследия касаются каждого человека", – отметила Татьяна Викторовна.В рамках форума проходят международные и всероссийские научно-практические конференции, круглые столы, семинары, в которых принимают участие около 800 ученых и экспертов из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама."В Год педагога и наставника всей системой образования проделан значимый объем работы, показавший, что мы, во-первых, имеем серьезную базу и фундамент, а во-вторых – знаем, куда идем и как будем развиваться. Вместе с этим жизнь ежедневно дает нам новые поводы для размышления и ежедневно заставляет нас корректировать векторы развития. Национальный педагогический форум, ежегодно собирающий много гостей и друзей, из года в год растет. Очень приятно видеть среди участников форума и наших друзей, которые не первый год приезжают в Уфу, и новых интересных ученых, практиков, которые привнесут новое дыхание и новую волну. Уверен, что работа форума будет интересной, насыщенной, а ваше общение – обязательно полезным как для вас, так и для всей системы образования в целом", – подчеркнул ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.Одним из почетных гостей форума стал Канат Садыков, кандидат филологических наук, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына."У Акмуллинского университета и Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына давние и плодотворные связи, но теперь наше сотрудничество вышло на решение задач, поставленных главами двух государств – Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Речь идет о строительстве, открытии и функционировании 9 школ с русским языком обучения в Киргизской Республике. Они будут оснащаться самой современной техникой и средствами обучения. Будущих педагогов для этих 9 школ мы уже начали готовить с прошлого учебного года, чтобы к завершению строительства первые выпускники Акмуллинского университета вернулись на родину и начали свою трудовую деятельность в этих школах.Это опыт сотрудничества на новом уровне, с постановкой новых задач по подготовке новых педагогов для новой эпохи. Как почетный профессор Башгоспедуниверситета я буду общаться со студентами. И в Год педагога и наставника буду говорить с ними о том, какие задачи педагога в новую эпоху и что нужно для того, чтобы называться Учителем", - подчеркнут Канат Жалилович.Форум стал открытой площадкой для ученых, экспертов, руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, всех тех, кого объединяет стремление повысить качество образования, поделиться практическим опытом, установить новые профессиональные контакты и наметить траектории будущей совместной эффективной работы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор