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Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран - РИА Новости, 01.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:20 01.12.2023 (обновлено: 15:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913178348.html
Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран
Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран - РИА Новости, 01.12.2023
Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран
С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы проходит ежегодный Национальный педагогический форум. В... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:20
2023-12-01T15:50
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы проходит ежегодный Национальный педагогический форум. В этом году это крупное научное мероприятие посвящено Году педагога и наставника. Форум проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования и науки Республики Башкортостан.Главными темами обсуждения на форуме стали итоги Года педагога и наставника, качество образования, распространение лучших педагогических практик, развитие универсальных компетенций обучающихся и педагогов, продвижение русского языка за рубежом, сохранение и развитие поликультурности и многоязычия.Приветствие участникам направила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что в Год педагога и наставника тематика форума является актуальной и важной."Система образования – это в первую очередь люди. Это учителя, педагоги, студенты, ученики, сотрудники, которые обеспечивают развитие всей страны. Именно поэтому проблемы, которые будут обсуждаться на площадках форума – это прежде всего о людях, о роли человека и человеческих отношений в эпоху инновационного развития образования. Ведь вопросы педагогического образования, духовного наследия касаются каждого человека", – отметила Татьяна Викторовна.В рамках форума проходят международные и всероссийские научно-практические конференции, круглые столы, семинары, в которых принимают участие около 800 ученых и экспертов из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама."В Год педагога и наставника всей системой образования проделан значимый объем работы, показавший, что мы, во-первых, имеем серьезную базу и фундамент, а во-вторых – знаем, куда идем и как будем развиваться. Вместе с этим жизнь ежедневно дает нам новые поводы для размышления и ежедневно заставляет нас корректировать векторы развития. Национальный педагогический форум, ежегодно собирающий много гостей и друзей, из года в год растет. Очень приятно видеть среди участников форума и наших друзей, которые не первый год приезжают в Уфу, и новых интересных ученых, практиков, которые привнесут новое дыхание и новую волну. Уверен, что работа форума будет интересной, насыщенной, а ваше общение – обязательно полезным как для вас, так и для всей системы образования в целом", – подчеркнул ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.Одним из почетных гостей форума стал Канат Садыков, кандидат филологических наук, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына."У Акмуллинского университета и Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына давние и плодотворные связи, но теперь наше сотрудничество вышло на решение задач, поставленных главами двух государств – Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Речь идет о строительстве, открытии и функционировании 9 школ с русским языком обучения в Киргизской Республике. Они будут оснащаться самой современной техникой и средствами обучения. Будущих педагогов для этих 9 школ мы уже начали готовить с прошлого учебного года, чтобы к завершению строительства первые выпускники Акмуллинского университета вернулись на родину и начали свою трудовую деятельность в этих школах.Это опыт сотрудничества на новом уровне, с постановкой новых задач по подготовке новых педагогов для новой эпохи. Как почетный профессор Башгоспедуниверситета я буду общаться со студентами. И в Год педагога и наставника буду говорить с ними о том, какие задачи педагога в новую эпоху и что нужно для того, чтобы называться Учителем", - подчеркнут Канат Жалилович.Форум стал открытой площадкой для ученых, экспертов, руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, всех тех, кого объединяет стремление повысить качество образования, поделиться практическим опытом, установить новые профессиональные контакты и наметить траектории будущей совместной эффективной работы.
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Будущее системы образования обсуждают в Уфе эксперты из разных стран

© БГПУ им. М. АкмуллыНациональный педагогический форум
Национальный педагогический форум
© БГПУ им. М. Акмуллы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы проходит ежегодный Национальный педагогический форум. В этом году это крупное научное мероприятие посвящено Году педагога и наставника. Форум проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования и науки Республики Башкортостан.
Главными темами обсуждения на форуме стали итоги Года педагога и наставника, качество образования, распространение лучших педагогических практик, развитие универсальных компетенций обучающихся и педагогов, продвижение русского языка за рубежом, сохранение и развитие поликультурности и многоязычия.
© БГПУ им. М. АкмуллыНациональный педагогический форум
Национальный педагогический форум
© БГПУ им. М. Акмуллы
Национальный педагогический форум
Приветствие участникам направила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что в Год педагога и наставника тематика форума является актуальной и важной.
"Система образования – это в первую очередь люди. Это учителя, педагоги, студенты, ученики, сотрудники, которые обеспечивают развитие всей страны. Именно поэтому проблемы, которые будут обсуждаться на площадках форума – это прежде всего о людях, о роли человека и человеческих отношений в эпоху инновационного развития образования. Ведь вопросы педагогического образования, духовного наследия касаются каждого человека", – отметила Татьяна Викторовна.
© БГПУ им. М. АкмуллыНациональный педагогический форум
Национальный педагогический форум
© БГПУ им. М. Акмуллы
Национальный педагогический форум
В рамках форума проходят международные и всероссийские научно-практические конференции, круглые столы, семинары, в которых принимают участие около 800 ученых и экспертов из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама.
"В Год педагога и наставника всей системой образования проделан значимый объем работы, показавший, что мы, во-первых, имеем серьезную базу и фундамент, а во-вторых – знаем, куда идем и как будем развиваться. Вместе с этим жизнь ежедневно дает нам новые поводы для размышления и ежедневно заставляет нас корректировать векторы развития. Национальный педагогический форум, ежегодно собирающий много гостей и друзей, из года в год растет. Очень приятно видеть среди участников форума и наших друзей, которые не первый год приезжают в Уфу, и новых интересных ученых, практиков, которые привнесут новое дыхание и новую волну. Уверен, что работа форума будет интересной, насыщенной, а ваше общение – обязательно полезным как для вас, так и для всей системы образования в целом", – подчеркнул ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.
Одним из почетных гостей форума стал Канат Садыков, кандидат филологических наук, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына.
© БГПУ им. М. АкмуллыКанат Садыков, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына
Канат Садыков, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына
© БГПУ им. М. Акмуллы
Канат Садыков, советник ректора Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына
"У Акмуллинского университета и Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына давние и плодотворные связи, но теперь наше сотрудничество вышло на решение задач, поставленных главами двух государств – Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Речь идет о строительстве, открытии и функционировании 9 школ с русским языком обучения в Киргизской Республике. Они будут оснащаться самой современной техникой и средствами обучения. Будущих педагогов для этих 9 школ мы уже начали готовить с прошлого учебного года, чтобы к завершению строительства первые выпускники Акмуллинского университета вернулись на родину и начали свою трудовую деятельность в этих школах.
Это опыт сотрудничества на новом уровне, с постановкой новых задач по подготовке новых педагогов для новой эпохи. Как почетный профессор Башгоспедуниверситета я буду общаться со студентами. И в Год педагога и наставника буду говорить с ними о том, какие задачи педагога в новую эпоху и что нужно для того, чтобы называться Учителем", - подчеркнут Канат Жалилович.
© БГПУ им. М. АкмуллыНациональный педагогический форум
Национальный педагогический форум
© БГПУ им. М. Акмуллы
Национальный педагогический форум
Форум стал открытой площадкой для ученых, экспертов, руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, всех тех, кого объединяет стремление повысить качество образования, поделиться практическим опытом, установить новые профессиональные контакты и наметить траектории будущей совместной эффективной работы.
 
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