"АвтоВАЗ" возобновил выпуск внедорожников Niva с "Евро-5" и ABS
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Legend и Lada Niva Travel с "Евро-5" и ABS
Автомобиль Lada Niva Legend. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, соответствующих экологическому стандарту "Евро 5", также на модели вернулась антиблокировочная тормозная система (ABS), говорится в сообщении автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" начал выпуск автомобилей Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в версии 2024 модельного года. Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую эко-стандарту "Евро-5", - отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России. Автомобили, соответствующие стандарту "Евро-5", прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты и испытания на электромагнитную совместимость. Антиблокировочная система тормозов также появилась на внедорожниках Niva после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний. ABS позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
ABS и эко-стандарт "Евро-5" доступны на всех комплектациях внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Также на топ-версиях Lada Niva Travel стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес, уточнили в "АвтоВАЗе".
Рекомендованная розничная цена на Lada Legend от 927 500 рублей, на Lada Niva Travel – от 1 215 500 рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).