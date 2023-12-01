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Минфин рассказал, насколько снизится пошлина на экспорт нефти - РИА Новости, 01.12.2023
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00:37 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/neft-1913045050.html
Минфин рассказал, насколько снизится пошлина на экспорт нефти
Минфин рассказал, насколько снизится пошлина на экспорт нефти - РИА Новости, 01.12.2023
Минфин рассказал, насколько снизится пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря понижается на 1,5 доллара - до 24,7 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:37
2023-12-01T00:37
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря понижается на 1,5 доллара - до 24,7 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 9,39 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 81,52 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 декабря понижается на 0,4 доллара - до 7,4 доллара за тонну, на темные - на 1,5 доллара, до 24,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на 0,4 доллара - до 7,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) - на 0,9 доллара, до 13,5 доллара. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) повышается на 2,5 доллара - до 4,7 доллара за тонну, на чистые фракции СУГ - на 2,3 доллара, до 4,2 доллара. Пошлина на кокс снижается на 0,1 доллара - до 1,6 доллара за тонну.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Цены на нефть
Минфин рассказал, насколько снизится пошлина на экспорт нефти

Минфин: пошлина на экспорт нефти с 1 декабря понизится до 24,7 долларов за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря понижается на 1,5 доллара - до 24,7 доллара за тонну, следует из данных Минфина.
Средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,62 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 9,39 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 81,52 доллара.
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Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 декабря понижается на 0,4 доллара - до 7,4 доллара за тонну, на темные - на 1,5 доллара, до 24,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится на 0,4 доллара - до 7,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) - на 0,9 доллара, до 13,5 доллара.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) повышается на 2,5 доллара - до 4,7 доллара за тонну, на чистые фракции СУГ - на 2,3 доллара, до 4,2 доллара. Пошлина на кокс снижается на 0,1 доллара - до 1,6 доллара за тонну.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Цены на нефть
 
 
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