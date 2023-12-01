https://ria.ru/20231201/nalog-1913045509.html
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря - РИА Новости, 01.12.2023
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря: россиянам необходимо заплатить их до окончания этого дня. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:46
2023-12-01T00:46
2023-12-01T00:46
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря: россиянам необходимо заплатить их до окончания этого дня. Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено. При этом базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения. Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество. Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС - так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
https://realty.ria.ru/20231122/nalogi-1911003599.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря
Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря: россиянам необходимо заплатить их до окончания этого дня.
Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено. При этом базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.
Единый налоговый счет: каких подвохов ждать при уплате налога на имущество
Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.
Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС
- так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру