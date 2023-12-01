https://ria.ru/20231201/mvd-1913090620.html
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:29
2023-12-01T10:29
2023-12-01T10:29
происшествия
ростов-на-дону
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить запрещённые вещества, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. При этом они угрожали подбросить последним запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств", - рассказал собеседник агентства. По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
МВД: трое сотрудников наркоконтроля ростовской полиции вымогали 3 млн рублей