https://ria.ru/20231201/mvd-1913090620.html

В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики

В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики - РИА Новости, 01.12.2023

В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики

Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:29

2023-12-01T10:29

2023-12-01T10:29

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить запрещённые вещества, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. При этом они угрожали подбросить последним запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств", - рассказал собеседник агентства. По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)