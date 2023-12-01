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В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики - РИА Новости, 01.12.2023
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10:29 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/mvd-1913090620.html
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:29
2023-12-01T10:29
происшествия
ростов-на-дону
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить запрещённые вещества, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. При этом они угрожали подбросить последним запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств", - рассказал собеседник агентства. По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20231122/narkotiki-1911129322.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики

МВД: трое сотрудников наркоконтроля ростовской полиции вымогали 3 млн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить запрещённые вещества, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
«
"Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. При этом они угрожали подбросить последним запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств", - рассказал собеседник агентства.
По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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