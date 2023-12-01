https://ria.ru/20231201/muzey-1913177908.html
В Москве откроют музей, посвященный спецоперации
В Москве откроют музей, посвященный спецоперации - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве откроют музей, посвященный спецоперации
Музей, посвященный специальной военной операции, откроется в Москве на базе Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации, который переходит под... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:18
2023-12-01T14:18
2023-12-01T14:18
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Музей, посвященный специальной военной операции, откроется в Москве на базе Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации, который переходит под руководство Государственного музея обороны Москвы, рассказал заместитель директора Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин. "Сейчас идет полным ходом процесс передачи на правах отдела Государственного музея обороны Москвы Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации. До этого это было структурное подразделение на правах отдела Музея-панорамы "Бородинская битва". Переход достаточно логичен, поскольку он так или иначе пересекается с темой героизма и защитников Москвы. В перспективе процесса дальнейшего функционирования данного учреждения предполагается, что там будет создан музей, посвященный специальной военной операции", - сообщил Лучкин на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России во всех регионах страны должны создаваться музейные экспозиции или выставки, посвященные героизму бойцов в зоне СВО. Музей станет площадкой, на которой раскроют эту тему. "Естественно, это не приведет к тому, что музей перестанет существовать. То есть тема героизма, героев Советского Союза РФ - она там непосредственно и останется", - сказал Лучкин. По его словам, создание данной экспозиции станет интегрированным продолжением темы героев Советского Союза РФ, так как сейчас целый ряд современных героев - это те люди, которые получили государственные звания именно за свои подвиги на территории проведения СВО. "Озвучить конкретную дату создания музея СВО не так легко, потому что нам предстоит огромная работа", - добавил Лучкин.
https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html
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москва, россия, общество
Культура, Москва, Россия, Общество
В Москве откроют музей, посвященный спецоперации
Замдиректора Музея обороны Лучкин: в Москве откроют музей посвященный СВО
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Музей, посвященный специальной военной операции, откроется в Москве на базе Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации, который переходит под руководство Государственного музея обороны Москвы, рассказал заместитель директора Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин.
"Сейчас идет полным ходом процесс передачи на правах отдела Государственного музея обороны Москвы Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации. До этого это было структурное подразделение на правах отдела Музея-панорамы "Бородинская битва". Переход достаточно логичен, поскольку он так или иначе пересекается с темой героизма и защитников Москвы. В перспективе процесса дальнейшего функционирования данного учреждения предполагается, что там будет создан музей, посвященный специальной военной операции", - сообщил Лучкин на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России
во всех регионах страны должны создаваться музейные экспозиции или выставки, посвященные героизму бойцов в зоне СВО. Музей станет площадкой, на которой раскроют эту тему.
"Естественно, это не приведет к тому, что музей перестанет существовать. То есть тема героизма, героев Советского Союза РФ - она там непосредственно и останется", - сказал Лучкин.
По его словам, создание данной экспозиции станет интегрированным продолжением темы героев Советского Союза РФ, так как сейчас целый ряд современных героев - это те люди, которые получили государственные звания именно за свои подвиги на территории проведения СВО.
"Озвучить конкретную дату создания музея СВО не так легко, потому что нам предстоит огромная работа", - добавил Лучкин.
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