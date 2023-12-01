https://ria.ru/20231201/msk-1913239727.html

Собянин отменил "13-ю платежку" по отоплению

Собянин отменил "13-ю платежку" по отоплению - РИА Новости, 01.12.2023

Собянин отменил "13-ю платежку" по отоплению

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене "13-й платежки" по оплате отопления, сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

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жкх

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене "13-й платежки" по оплате отопления, сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы. "Президиум правительства Москвы утвердил изменения, вносимые в порядок оплаты отопления жилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения, внесённые в порядок оплаты отопления, позволят сделать "погодную" корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. "В частности, оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объёмов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчёт – "13-я платежка" – будет отменен", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчёты показывают, что в случае пятилетнего сглаживания объёмы фактического потребления могут отклоняться от расчётных в пределах 3%, тогда как ранее отклонения в ту или иную сторону доходили до 26%. "В случае необходимости - суровая и длительная зима - корректирующие платежи будут начисляться равномерно в течение 12 месяцев следующего года, а общий рост платежей за отопление не должен превышать 15%. В случае переплаты - мягкая и короткая зима - платежи за отопление будут скорректированы в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года", - говорится в сообщении. Сообщается, что новый порядок сглаживания колебаний размеров платы за отопление будет применяться с 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы, за исключением отдельных домов, в которых ранее было принято решение об оплате по фактическому потреблению, так называемая схема 1/7.

https://ria.ru/20231201/smertnost-1913232317.html

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общество, жкх, москва, сергей собянин