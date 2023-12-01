https://ria.ru/20231201/moskva-1913135254.html
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 01.12.2023
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
В Москве показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет 78,4 года, это близко к европейским показателям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:49
2023-12-01T12:49
2023-12-01T14:47
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет 78,4 года, это близко к европейским показателям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности (жизни - ред.) 78,4 (года - ред.) , что максимально приближено к европейским показателям", - рассказал Собянин, выступая на Втором национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023". Мэр отметил, что в столице живут сотни тысяч людей старше 80 лет и значительная часть из них чувствуют себя неплохо.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин: ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года