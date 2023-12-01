https://ria.ru/20231201/moskva-1913119083.html

Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы

Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы - РИА Новости, 01.12.2023

Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы

Почти 620 тысяч кубометров снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:58

2023-12-01T11:58

2023-12-01T11:58

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 620 тысяч кубометров снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тысяч кубометров снега", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде. "Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве продолжаются масштабные работы по уборке снега, в них задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники.

https://ria.ru/20231129/pogoda-1912767639.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков