https://ria.ru/20231201/moskva-1913119083.html
Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы
Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы - РИА Новости, 01.12.2023
Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты из Москвы
Почти 620 тысяч кубометров снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:58
2023-12-01T11:58
2023-12-01T11:58
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 620 тысяч кубометров снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тысяч кубометров снега", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде. "Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве продолжаются масштабные работы по уборке снега, в них задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почти 620 тысяч кубометров снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тысяч кубометров снега", - отметил Бирюков.
Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды
Заместитель мэра уточнил, что все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде.
"Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве продолжаются масштабные работы по уборке снега, в них задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники.