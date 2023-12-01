https://ria.ru/20231201/moskva-1913090896.html

Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов

Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов - РИА Новости, 01.12.2023

Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов

Определен перечень основных производителей строительной продукции Московского региона, в него вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:32

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Недвижимость. Определен перечень основных производителей строительной продукции Московского региона, в него вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "В реестр включаются предприятия Москвы и области, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы, а также поставляющие свою продукцию на стройплощадки столицы. В настоящее время в реестр вошли 435 компаний", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что реестр разработан на основании информации московского территориального строительного каталога. Картографическая схема доступна на портале открытых данных информационной системы "Единое хранилище данных города Москвы", реализованной на базе единой цифровой платформы градостроительной деятельности. "На карте каждый желающий сможет ознакомиться с локализацией предприятий Московского региона", - сообщил заммэра. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в перспективе эти данные могут быть использованы для определения логистических цепочек поставок продукции на строительные объекты. "Для развития интерактивности в дальнейшем картографическая схема будет также доступна в самом московском территориальном строительном каталоге и на портале "СтроимПросто", - цитирует пресс-служба его слова.

https://ria.ru/20231130/moskva-1912865051.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы