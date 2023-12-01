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Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов - РИА Новости, 01.12.2023
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10:32 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/moskva-1913090896.html
Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов
Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов - РИА Новости, 01.12.2023
Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов
Определен перечень основных производителей строительной продукции Московского региона, в него вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:32
2023-12-01T10:32
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Недвижимость. Определен перечень основных производителей строительной продукции Московского региона, в него вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "В реестр включаются предприятия Москвы и области, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы, а также поставляющие свою продукцию на стройплощадки столицы. В настоящее время в реестр вошли 435 компаний", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что реестр разработан на основании информации московского территориального строительного каталога. Картографическая схема доступна на портале открытых данных информационной системы "Единое хранилище данных города Москвы", реализованной на базе единой цифровой платформы градостроительной деятельности. "На карте каждый желающий сможет ознакомиться с локализацией предприятий Московского региона", - сообщил заммэра. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в перспективе эти данные могут быть использованы для определения логистических цепочек поставок продукции на строительные объекты. "Для развития интерактивности в дальнейшем картографическая схема будет также доступна в самом московском территориальном строительном каталоге и на портале "СтроимПросто", - цитирует пресс-служба его слова.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в Москве разработали карту производителей стройматериалов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Недвижимость. Определен перечень основных производителей строительной продукции Московского региона, в него вошли 435 предприятий из столицы и области, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"В реестр включаются предприятия Москвы и области, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы, а также поставляющие свою продукцию на стройплощадки столицы. В настоящее время в реестр вошли 435 компаний", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев уточнил, что реестр разработан на основании информации московского территориального строительного каталога. Картографическая схема доступна на портале открытых данных информационной системы "Единое хранилище данных города Москвы", реализованной на базе единой цифровой платформы градостроительной деятельности. "На карте каждый желающий сможет ознакомиться с локализацией предприятий Московского региона", - сообщил заммэра.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в перспективе эти данные могут быть использованы для определения логистических цепочек поставок продукции на строительные объекты. "Для развития интерактивности в дальнейшем картографическая схема будет также доступна в самом московском территориальном строительном каталоге и на портале "СтроимПросто", - цитирует пресс-служба его слова.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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