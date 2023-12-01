https://ria.ru/20231201/moscow-1913264345.html

Московские власти рассказали о достижениях в развитии столицы

Московские власти рассказали о достижениях в развитии столицы - РИА Новости, 01.12.2023

Московские власти рассказали о достижениях в развитии столицы

Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира, заявила руководитель департамента экономической политики и развития... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:59

2023-12-01T19:59

2023-12-01T19:59

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ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира, заявила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева в ходе презентации рейтинга "Климатическая повестка городов мира" на глобальной Конференции ООН по изменению климата. В пятницу Багреева представила международный рейтинг "Климатическая повестка городов мира" на глобальной Конференции ООН по изменению климата, которая открылась в Дубае. По ее словам, изменение климата – один из ключевых вызовов для человечества, при этом важнейшую роль в решении этого вопроса играют города. "Являясь центрами экономического роста и обеспечивая 80 процентов мирового ВВП, города вместе с этим несут высокие климатические риски: по оценкам ООН, на них приходится около 70 процентов от общего объема выбросов парниковых газов. С учетом этого Москва изучила опыт 20 крупнейших мегаполисов и подготовила свой первый аналитический доклад, раскрывающий основные приоритеты городов по противодействию изменению климата и лучшие практики в этой сфере", – рассказала Багреева. Она отметила, что исследование проводилось по пяти ключевым направлениям климатической повестки: производство и потребление энергии, транспортная система, зеленые пространства и система обращения с отходами. Москва вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином и заняла четвертое место, обогнав такие крупные города, как Токио, Нью-Йорк, Пекин и Сеул. "Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира – около 95 процентов программных бюджетных расходов города соответствуют этим принципам. Среди важных преимуществ столицы – обширные зеленые территории и активное развитие экологически чистого общественного транспорта, в частности метро и электробусов. Хорошие результаты отмечаются и в сфере энергопотребления, что свидетельствует об успехах реализуемой политики по повышению энергоэффективности городского хозяйства", – отметила министр. Как отметили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города, отличием представленного исследования от аналогичных проектов является высокая доля городских, а не страновых данных, которые составляют около 92 процентов, а также проведение анализа не по объемам выбросов, а по сферам городской жизни, которые оказывают на них наибольшее влияние. В рамках исследования оценивается не только текущее состояние, но и перспективы городов. Исследование соответствует международным стандартам и подходам в области климата. "Полученные в ходе исследования результаты могут быть полезны городским администрациям и научному сообществу как для выявления лучших практик с целью совершенствования климатических стратегий, так и для оценки эффективности существующих мер по снижению выбросов парниковых газов. В дальнейшем мы планируем сделать рейтинг открытым для присоединения всех желающих городов мира и разработать онлайн-механизм, который позволит городам провести самооценку в соответствии с методологией исследования. Также в планах проведение исследования по крупнейшим городам России с оценкой особенностей, характерных для нашей страны", – заключила Багреева.

https://ria.ru/20231201/byudzhet-1913255340.html

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