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Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму - РИА Новости, 01.12.2023
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Туризм
 
14:40 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/moroz-1912966262.html
Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму
Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму - РИА Новости, 01.12.2023
Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму
Аномальные морозы накрыли Владивосток накануне зимы. Непогода подарила не только неудобства: город превратился в хрустальную сказку. Но ледяное волшебство может РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:40
2023-12-01T14:40
фото
туризм
туризм
владивосток
приморский край
фото - туризм
туристы
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аномальные морозы накрыли Владивосток накануне зимы. Непогода подарила не только неудобства: город превратился в хрустальную сказку. Но ледяное волшебство может быть опасно. О том, каким Владивосток подошел к зиме и когда будет оттепель, – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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фото, фото, туризм, владивосток, приморский край, фото - туризм, туристы
Фото, Туризм, Туризм, Владивосток, Приморский край, Фото - Туризм, туристы

Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аномальные морозы накрыли Владивосток накануне зимы. Непогода подарила не только неудобства: город превратился в хрустальную сказку. Но ледяное волшебство может быть опасно. О том, каким Владивосток подошел к зиме и когда будет оттепель, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Горожане и туристы высыпали фотографироваться на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Аномальные морозы наблюдались на большей части территории Приморского края.

Женщины фотографируются в морозный день на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Горожане и туристы высыпали фотографироваться на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Аномальные морозы наблюдались на большей части территории Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Морские волны, брызги и мороз создали удивительные узоры и скульптуры на набережной.

Обледеневшая набережная Спортивной гавани во Владивостоке

Морские волны, брызги и мороз создали удивительные узоры и скульптуры на набережной.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые смелые, несмотря на морозы, отправились купаться.

Мужчины купаются в морозный день на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Самые смелые, несмотря на морозы, отправились купаться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

А дети приехали любоваться на ледяное царство на велосипедах.

Дети гуляют в морозный день на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке

А дети приехали любоваться на ледяное царство на велосипедах.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Однако в администрации города предупредили: на водных объектах во Владивостоке начинает образовываться лед. Там напомнили, как соблюдать правила безопасности. Так, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого – в два раза более хрупкий. А вот серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Вообще, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.

Обледеневшая набережная Спортивной гавани во Владивостоке

Однако в администрации города предупредили: на водных объектах во Владивостоке начинает образовываться лед. Там напомнили, как соблюдать правила безопасности. Так, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого – в два раза более хрупкий. А вот серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Вообще, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В первые дни зимы жителям города и туристам синоптики пообещали: никаких аномальных морозов. Днем в выходные до минус трех градусов. Потом возможен и сюрприз – оттепель.

Обледеневшая набережная Спортивной гавани во Владивостоке

В первые дни зимы жителям города и туристам синоптики пообещали: никаких аномальных морозов. Днем в выходные до минус трех градусов. Потом возможен и сюрприз – оттепель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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