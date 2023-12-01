Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму

Однако в администрации города предупредили: на водных объектах во Владивостоке начинает образовываться лед. Там напомнили, как соблюдать правила безопасности. Так, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого – в два раза более хрупкий. А вот серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Вообще, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.