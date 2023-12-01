Владивосток покрылся льдом: как столица Приморья встретила зиму

Горожане и туристы высыпали фотографироваться на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Аномальные морозы наблюдались на большей части территории Приморского края.
Горожане и туристы высыпали фотографироваться на обледенелой набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Аномальные морозы наблюдались на большей части территории Приморского края.
Морские волны, брызги и мороз создали удивительные узоры и скульптуры на набережной.
Морские волны, брызги и мороз создали удивительные узоры и скульптуры на набережной.
Самые смелые, несмотря на морозы, отправились купаться.
Самые смелые, несмотря на морозы, отправились купаться.
А дети приехали любоваться на ледяное царство на велосипедах.
А дети приехали любоваться на ледяное царство на велосипедах.
Однако в администрации города предупредили: на водных объектах во Владивостоке начинает образовываться лед. Там напомнили, как соблюдать правила безопасности. Так, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого – в два раза более хрупкий. А вот серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Вообще, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.
Однако в администрации города предупредили: на водных объектах во Владивостоке начинает образовываться лед. Там напомнили, как соблюдать правила безопасности. Так, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Если лед голубого цвета, то он прочный, белого – в два раза более хрупкий. А вот серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Вообще, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.
В первые дни зимы жителям города и туристам синоптики пообещали: никаких аномальных морозов. Днем в выходные до минус трех градусов. Потом возможен и сюрприз – оттепель.
В первые дни зимы жителям города и туристам синоптики пообещали: никаких аномальных морозов. Днем в выходные до минус трех градусов. Потом возможен и сюрприз – оттепель.